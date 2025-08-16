Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 16 августа 2025Мир

Техническое оснащение лимузина Трампа оценили

Эксперт Плисов: Cadillac Трампа оснащен не хуже машины Джеймса Бонда
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

Лимузин Cadillac президента США Дональда Трампа оснащен не хуже машины главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга Джеймса Бонда. Такую оценку газете «Известия» дал член правления Союза автосервисов и заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов.

Эксперт заметил, что используемые спецслужбами автомобили являются абсолютно уникальными. «И Америка может себе позволить автомобиль, который насыщен технологиями не хуже автомобиля Джеймса Бонда», — сказал Плисов.

Специалист добавил, что машина Трампа оснащена дымовыми завесами и средствами для оказания быстрой медпомощи, а также элементами биологической и радиационной защиты.

В ходе российско-американского саммита в Аляске президент России Владимиры Путин сел в автомобиль Трампа.

Издание The Hill заметило, что до Путина как минимум два иностранных политика имели возможность прокатиться в бронированном лимузине Cadillac One по прозвищу The Beast — Эммануэль Макрон (президент Франции) и Синдзо Абэ (бывший премьер-министр Японии).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским после встречи с Путиным

    Россиянин ограбил магазин ради кофе и жвачки

    Президент Словакии оценил важность встречи Путина и Трампа

    В российском регионе на Волге сгорела яхта

    ВСУ атаковали российский регион

    Орбан назвал итог встречи Путина и Трампа

    Техническое оснащение лимузина Трампа оценили

    Тренер российской бегуньи оценил ее решение переехать в США

    В США заявили о крупной победе Путина

    Россияне начали скупать одну вещь из-за Лаврова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости