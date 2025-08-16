Техническое оснащение лимузина Трампа оценили

Лимузин Cadillac президента США Дональда Трампа оснащен не хуже машины главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга Джеймса Бонда. Такую оценку газете «Известия» дал член правления Союза автосервисов и заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов.
Эксперт заметил, что используемые спецслужбами автомобили являются абсолютно уникальными. «И Америка может себе позволить автомобиль, который насыщен технологиями не хуже автомобиля Джеймса Бонда», — сказал Плисов.
Специалист добавил, что машина Трампа оснащена дымовыми завесами и средствами для оказания быстрой медпомощи, а также элементами биологической и радиационной защиты.
В ходе российско-американского саммита в Аляске президент России Владимиры Путин сел в автомобиль Трампа.
Издание The Hill заметило, что до Путина как минимум два иностранных политика имели возможность прокатиться в бронированном лимузине Cadillac One по прозвищу The Beast — Эммануэль Макрон (президент Франции) и Синдзо Абэ (бывший премьер-министр Японии).