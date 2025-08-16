Трамп анонсировал новую встречу с Путиным при одном условии

Трамп: В случае успеха переговоров с Зеленским мы запланируем встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае успеха его переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которые пройдут в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, будет запланирована новая встреча с участием российского лидера Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Президент Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, в понедельник днем. Если все пойдет успешно, мы запланируем встречу с президентом Путиным», — отметил Трамп.

Ранее Трамп прокомментировал итоги встречи с Путиным в Анкоридже. «Отличный и очень успешный день на Аляске!» — написал он.

Встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.