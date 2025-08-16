Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:05, 16 августа 2025Мир

Трамп анонсировал новую встречу с Путиным при одном условии

Трамп: В случае успеха переговоров с Зеленским мы запланируем встречу с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае успеха его переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которые пройдут в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, будет запланирована новая встреча с участием российского лидера Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Президент Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, в понедельник днем. Если все пойдет успешно, мы запланируем встречу с президентом Путиным», — отметил Трамп.

Ранее Трамп прокомментировал итоги встречи с Путиным в Анкоридже. «Отличный и очень успешный день на Аляске!» — написал он.

Встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским после встречи с Путиным

    Россияне начали скупать одну вещь из-за Лаврова

    Во Франции назвали встречу Путина и Трампа исторической

    В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Раскрыты подробности экстренной встречи послов ЕС

    В России понадеялись на скорое завершение СВО

    В России ответили на сообщения о достижении воздушного перемирия на Украине

    Российские войска заняли населенный пункт в Днепропетровской области

    Мошенники начали подменять контакты в телефонной книге жертв

    Армия России заняла населенный пункт под Донецком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости