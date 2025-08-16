Трамп ответил на вопрос о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп допустил, что не будет вводить вторичные санкции против России. Об этом он заявил перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным в интервью телеканалу Fox News.
По словам главы государства, санкции оказали бы разрушительное влияние на российскую экономику, но «возможно, этого не придется делать». Он уточнил, что введет их, если увидит в этом необходимость.
Ранее Трамп заявил, что у России и США есть огромный потенциал сотрудничества, в том числе экономического.