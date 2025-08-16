Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:41, 16 августа 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о санкциях против России

Трамп заявил, что вторичных санкций против России, возможно, не будет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что не будет вводить вторичные санкции против России. Об этом он заявил перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным в интервью телеканалу Fox News.

По словам главы государства, санкции оказали бы разрушительное влияние на российскую экономику, но «возможно, этого не придется делать». Он уточнил, что введет их, если увидит в этом необходимость.

Ранее Трамп заявил, что у России и США есть огромный потенциал сотрудничества, в том числе экономического.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Трампа завершились

    Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность Украины

    Путин вновь напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине

    Путин оценил отношения России с США при Байдене

    Путин назвал центральный вопрос встречи на Аляске

    Путин поприветствовал Трампа как соседа

    Встреча Путина и Трампа стала самой продолжительной за всю историю

    Путин оценил переговоры с Трампом

    Трамп пообещал выйти из переговоров по Украине при одном условии

    В российском регионе при атаке дронов ВСУ пострадал местный житель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости