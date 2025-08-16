Трамп ответил на вопрос о санкциях против России

Трамп заявил, что вторичных санкций против России, возможно, не будет

Президент США Дональд Трамп допустил, что не будет вводить вторичные санкции против России. Об этом он заявил перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным в интервью телеканалу Fox News.

По словам главы государства, санкции оказали бы разрушительное влияние на российскую экономику, но «возможно, этого не придется делать». Он уточнил, что введет их, если увидит в этом необходимость.

Ранее Трамп заявил, что у России и США есть огромный потенциал сотрудничества, в том числе экономического.