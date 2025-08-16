Трамп допустил сотрудничество с РФ на фоне встречи с Путиным

Трамп: У РФ и США огромный потенциал сотрудничества, в том числе экономического

У России и Соединенных штатов Америки (США) есть огромный потенциал сотрудничества, в том числе экономического. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Трампа завершились. Беседа продлилась 2 часа 45 минут. Сейчас журналистов начали пускать в зал, где ожидается пресс-конференция по итогам встречи.

Переговоры лидеров двух стран состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основной темой беседы глав сверхдержав является урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, Путин и Трамп обсудят проблемы мира и безопасности. Глава Минобороны России Андрей Белоусов уже дал первый комментарий после переговоров на Аляске.