Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:29, 16 августа 2025Мир

Трамп допустил сотрудничество с РФ на фоне встречи с Путиным

Трамп: У РФ и США огромный потенциал сотрудничества, в том числе экономического
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

У России и Соединенных штатов Америки (США) есть огромный потенциал сотрудничества, в том числе экономического. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Трампа завершились. Беседа продлилась 2 часа 45 минут. Сейчас журналистов начали пускать в зал, где ожидается пресс-конференция по итогам встречи.

Переговоры лидеров двух стран состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основной темой беседы глав сверхдержав является урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, Путин и Трамп обсудят проблемы мира и безопасности. Глава Минобороны России Андрей Белоусов уже дал первый комментарий после переговоров на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Трампа завершились

    Путин согласился с Трампом

    Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность Украины

    Путин вновь напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине

    Путин оценил отношения России с США при Байдене

    Путин назвал центральный вопрос встречи на Аляске

    Путин поприветствовал Трампа как соседа

    Встреча Путина и Трампа стала самой продолжительной за всю историю

    Путин оценил переговоры с Трампом

    Трамп пообещал выйти из переговоров по Украине при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости