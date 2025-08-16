Глава Минобороны РФ дал первый комментарий после переговоров на Аляске

Министр обороны России Андрей Белоусов дал первый комментарий после переговоров РФ и США на Аляске. Его заявление опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Настроение всегда одинаковое — отличное», — высказался Белоусов.

Ранее стало известно, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком формате завершились. Беседа продлилась 2 часа 45 минут. Журналистов начали пускать в зал, где пройдет пресс-конференция глав государств.

Переговоры лидеров двух стран прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.