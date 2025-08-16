Reuters: Трамп передал Путину письмо от своей жены Мелании

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске», — рассказали агентству два чиновника в Белом доме.

Собеседники не стали разглашать содержание письма, ограничившись лишь утверждением, что в нем упоминаются похищения детей в результате конфликта на Украине.

Ранее издание Hill, ссылаясь на конгрессмена Дона Бэкона, сообщило, что Трамп начал угрожать Москве по теме Украины под влиянием жены. При этом сам президент Соединенных Штатов заявлял, что Мелания нейтральна по вопросу украинского конфликта.

После этой публикации Трамп рассказал о симпатии своей супруги к российскому лидеру. «Мы знаем Путина, и он ей нравится», — сказал политик.

