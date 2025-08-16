Мир
Трамп рассказал о предоставленном Путиным документе

Трамп: Путин передал мне список из 1000 пленных ВСУ, которых Киев не принимает
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин предоставил ему список из более тысячи украинских военнопленных. Об этом документе он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, президент РФ подчеркнул, что Украина отказывается их забирать. Путин добавил, что Киев «должен согласиться принять их», отметил глава Белого дома.

Трамп также призвал президента Украины Владимира Зеленского признать потери в конфликте. «Я имею в виду, вы знаете, президент Зеленский должен согласиться, это ужасная война, в которой он много теряет», — сказал он.

Президент США добавил, что дальнейшая судьба мирного соглашения зависит от украинского лидера.

