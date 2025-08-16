Трамп: Путин назвал выборы президента США в 2020 году сфальсифицированными

Президент России Владимир Путин назвал выборы президента США в 2020 году, на которых нынешний глава Белого дома Дональд Трамп уступил Джо Байдену, сфальсифицированными. Об этом сам Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Путин сказал одну из самых интересных вещей. Он сказал, что ваши выборы были сфальсифицированы, потому что у вас голосование по почте. Он сказал, что ни в одной стране нет голосования по почте», — сообщил Трамп.

По его словам, Путин также отметил, что невозможно одновременно иметь честные выборы и проводить почтовое голосование. «Это было очень интересно», — заключил президент США.

Трамп неоднократно заявлял, что если бы он руководил США вместо Байдена, то конфликта на Украине можно было бы избежать. Путин и ранее соглашался с Трампом и подтверждал, что если бы у того не «украли победу» на выборах 2020 года, то кризиса на Украине не было бы.