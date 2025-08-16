Тренер российской бегуньи оценил ее решение переехать в США

Тренер легкоатлетки Кретовой Трегубов разочарован ее решением переехать в США

Тренер российской бегуньи Анастасии Кретовой Андрей Трегубов оценил ее решение переехать в США. Его слова приводит ТАСС.

«Если сказать, что я разочарован ее решением переехать в США, то это не сказать ничего, у меня нет слов. Год назад у меня с ней уже был разговор на эту тему, и я пытался до нее донести, что лучше тренироваться здесь, но, получается, не смог найти нужных слов», — заявил Трегубов.

Тренер 18-летней спортсменки признался, что продолжит общаться с ней и после ее переезда. «Я с ней 10 лет работал, она ко мне пришла еще маленькой девочкой», — добавил он.

Кретова объявила о подписании контракта с университетом Канзаса и переезде в США. Спортсменка — чемпионка России среди юниоров (до 20 лет) в эстафете 4 по 400 метров и бронзовый призер в беге на 400 метров.

Ранее 16 августа депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об уехавших из России атлетах. «Зачем нам нужны уехавшие спортсмены?» — задался вопросом депутат.