Уиткоффа обвинили в неправильном понимании позиции России по Украине

NBC: Ошибка спецпосланника Уиткоффа могла стать основой для встречи на Аляске

Неправильное понимание спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло послужить основой для «спешно организованной» встречи на Аляске. Такую возможность допустил телеканал NBC, ссылаясь на европейского чиновника и двух бывших чиновников США.

По их словам, якобы «неопытность» Уиткоффа в сфере дипломатии высокого уровня привела к тому, что после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в начале августа он покинул страну, решив, что Россия предложила вывод войск из Херсонской и Запорожской областей, когда в действительности Москва требовала вывода оттуда войск Украины.

При этом представитель Белого дома Анна Келли сообщила, что подобная информация является ложной, и Уиткофф с американским президентом Дональдом Трампом работают над достижением мира на Украине «с полным и четким пониманием» ситуации.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники оказались разочарованы отсутствием ясности со стороны Стива Уиткоффа, так как он не раскрыл детали разговора с Владимиром Путиным.