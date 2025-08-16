Россия
20:41, 16 августа 2025

Украина попыталась атаковать центральный регион России

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Воронежской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать центральный российский регион. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, около 17:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в Воронежской области. Информация о районе падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится.

Ранее в Курской области жертвами атаки беспилотников ВСУ стали отец и его 13-летний сын. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, в результате удара дрона загорелась машина, в которой находились жители Рыльского района.

До этого два мирных жителя пострадали в Белгородской области. Там при ударе по коммерческому объекту в Белгороде получил ранения находившийся рядом мужчина. Еще один россиянин пострадал от удара дрона по автомобилю в селе Маломихайловка.

