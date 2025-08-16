Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:46, 16 августа 2025Россия

В Курской области под удар ВСУ попали отец с несовершеннолетним сыном

Хинштейн: В Курской области при атаках ВСУ погибли отец и 13-летний сын
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отец и его 13-летний сын погибли при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

«В результате атаки вражеского дрона в Рыльском районе погибли два человека. Это мужчина 52 лет и его 13-летний сын. Из-за атаки ВСУ их машина загорелась, и они погибли на месте. Выражаю искренние соболезнования семье и близким», — заявил он.

Хинштейн также призвал всех жителей Курской области не возвращаться в приграничные районы, поскольку это может закончиться трагедией.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 29 беспилотников ВСУ. В частности, были отражены атаки на Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую области, Ставропольский и Краснодарский края, а также акваторию Азовского моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ потеряли 70 процентов своих штурмовиков, чтобы снять одно видео. О чем оно было?

    Раскрыта новая схема мошенников по обману россиян

    Стало известно о новой встрече коалиции союзников Украины

    Политолог назвал главное отличие переговоров Путина и Трампа от прошлых встреч президентов

    Трампа сочли поверившим в желание Путина встретиться с Зеленским

    «Локомотив» вырвал ничью у новичка РПЛ

    На украинском телевидении рассказали о летавшем на Аляску «двойнике Путина»

    ЕС заявил о готовности ужесточить санкции против России

    Глава МИД Украины высказался после встречи Путина и Трампа

    В Курской области под удар ВСУ попали отец с несовершеннолетним сыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости