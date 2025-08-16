В Курской области под удар ВСУ попали отец с несовершеннолетним сыном

Отец и его 13-летний сын погибли при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

«В результате атаки вражеского дрона в Рыльском районе погибли два человека. Это мужчина 52 лет и его 13-летний сын. Из-за атаки ВСУ их машина загорелась, и они погибли на месте. Выражаю искренние соболезнования семье и близким», — заявил он.

Хинштейн также призвал всех жителей Курской области не возвращаться в приграничные районы, поскольку это может закончиться трагедией.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 29 беспилотников ВСУ. В частности, были отражены атаки на Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую области, Ставропольский и Краснодарский края, а также акваторию Азовского моря.