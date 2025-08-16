В Белом доме назвали фейковыми рассуждения о провале переговоров Трампа и Путина

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг в соцсети X назвал фейковыми рассуждения о провале переговоров американскогшо и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Таким образом он прокомментировал заявление журналистки телеканала Fox News Джеки Хайнрих о том, что встреча прошла в напряженной атмосфере.

«Абсолютный фейк», — заявил Чанг в ответ на мнение представителей СМИ.

Трамп сообщил, что после саммита Путиным пока сделки нет. Он отметил, что стороны согласились во многих вопросах, однако указал, что во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым достичь договоренностей не удалось.

