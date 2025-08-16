Бывший СССР
В ДНР сутенер представился полицейским и убедил секс-работниц платить ему за защиту

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

В Донецкой народной республике сутенер представился сотрудником полиции и убедил секс-работниц ежедневно платить ему за защиту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что мужчина начал свою преступную деятельность в 2023 году. Он прикинулся силовиком и нагрянул к местным проституткам в Донецке. Сначала запугал их, а потом предложил спокойно работать под его присмотром и платить ежедневно по 10 тысяч рублей наличными.

Однако спустя год одна из девушек не выдержала давления и пожаловалась на мужчину настоящим полицейским. Те ничего не знали про своего «коллегу», но начали проверку. Вскоре преступника задержали. Выяснилось, что за все это время он заработал более 650 тысяч рублей. Дело о мошенничестве уже передали в суд.

Ранее в Белгороде были задержаны двое местных жителей, которые заставляли девять женщин заниматься проституцией. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).

