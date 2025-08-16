В Госдуме ответили на сообщения о мирном предложении Трампа по Украине

Депутат Журова: Новые регионы России уже не смогут отойти обратно Украине

Российские территории снова разделить и отдать Украине уже невозможно, особенно Крым, который 10 лет находится в составе России, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским предложил уступить России территории на Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с содержанием беседы.

Депутат отметила, что если Трамп имел в виду под Донбассом территорию только Донецкой народной республики и Луганской народной республики, то Россия никогда не пойдет на такую сделку. По ее словам, все четыре новых региона, а также Крым, давно стали неотделимой частью страны и их возвращение Украине недопустимо.

«Трампу, если он хочет быть медиатором, придется согласиться с этим. С территориями уже все ясно, они не могут вернуться обратно, сто процентов, это всем понятно. Мне почему-то кажется, что для Трампа Донбасс — это все четыре региона. Для нас это разное, а для него и для Запада, мне кажется, это все одно», — предположила Журова.

Ранее газета NYT сообщила, что Трамп откололся от Украины и ключевых европейских союзников после саммита с президентом России Владимиром Путиным, приняв его точку зрения о необходимости заключения всеобъемлющего мирного соглашения вместо немедленного прекращения огня.