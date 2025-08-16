Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:30, 16 августа 2025Россия

В Госдуме саммит на Аляске сочли раскатом грома в мировой политике

Хамитов: Встречу президентов России и США на Аляске еще предстоит осмыслить
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с главой США Дональдом Трампом продемонстрировал готовность к диалогу. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

«Владимир Путин показал готовность к диалогу, твердость и выдержку - качества, которые ценят даже самые непростые оппоненты», — сказал парламентарий.

По его словам, встреча на Аляске показала, что Россия — «не статист, а один из режиссеров глобальной политики». Саммит в США Хамитов счел «раскатом грома в тишине мировой политики», который еще предстоит осмыслить.

«Мяч теперь на стороне Киева и его западных покровителей», — резюмировал депутат.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что встреча президентов России и США на Аляске стала историческим событием.

Саммит Путина и Трампа состоялся в ночь на 16 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве выступили против позиции Трампа по Украине

    Спецпредставитель Путина рассказал об увиденном им перед саммитом на Аляске хорошем знаке

    В Киеве назвали условие для начала переговоров

    Зеленский в разговоре с Трампом назвал альтернативу трехстороннему саммиту

    Премьер Британии пригрозил России после саммита на Аляске

    В ЕС задумались о смягчении санкций против России

    Число поступивших в школы Центральной России детей мигрантов снизилось в несколько раз

    Названо главное условие перемирия на Украине после саммита на Аляске

    Макрон сделал заявление после саммита на Аляске

    Стало известно имя победительницы в конкурсе «Миссис Россия — 2025»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости