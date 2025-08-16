В Госдуме саммит на Аляске сочли раскатом грома в мировой политике

Хамитов: Встречу президентов России и США на Аляске еще предстоит осмыслить

Президент России Владимир Путин на встрече с главой США Дональдом Трампом продемонстрировал готовность к диалогу. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

«Владимир Путин показал готовность к диалогу, твердость и выдержку - качества, которые ценят даже самые непростые оппоненты», — сказал парламентарий.

По его словам, встреча на Аляске показала, что Россия — «не статист, а один из режиссеров глобальной политики». Саммит в США Хамитов счел «раскатом грома в тишине мировой политики», который еще предстоит осмыслить.

«Мяч теперь на стороне Киева и его западных покровителей», — резюмировал депутат.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что встреча президентов России и США на Аляске стала историческим событием.

Саммит Путина и Трампа состоялся в ночь на 16 августа.