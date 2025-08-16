В Кишиневе полицейские попытались заблокировать протест оппозиции

В Кишиневе полиция препятствует проведению митинга оппозиционного блока «Победа»

В Молдавии полиция препятствует проведению протеста блока оппозиционных партий «Победа» у железнодорожного вокзала в Кишиневе. Как пишет ТАСС, местные правоохранители перекрыли улицы, ведущие к площади у вокзала.

Полицейские требуют от людей не собираться и возвращаться домой. В текущей демонстрации принимают участие депутаты парламента Молдавии, политики и общественники, которые называют действия полиции незаконными.

«На протест вышло около тысячи человек, люди все прибывают. Мы не намерены подчиняться незаконным требованиям полиции. Уйдем отсюда тогда, когда захотим», — заявил лидер входящей в блок «Победа» партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Несколькими днями ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал молдаван в знак протеста против политики властей на месяц отказаться от уплаты налогов.

До этого стало известно, что Минюст Молдавии планирует через суд распустить партии оппозиционного блока «Победа». В начале августа также начались обыски у антиевропейской оппозиции, уточнил Илан Шор.

