В Раде сообщили о победе Путина по итогам саммита на Аляске

Депутат Рады Рудик: Саммит на Аляске стал победой Путина и унижением Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Саммит на Аляске стал победой президента России Владимира Путина и унижением для Украины. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Кира Рудик, ее слова приводит телеканал Sky News.

«Мы не добились прекращения огня. А ведь мы давно договорились об этом — о безоговорочном прекращении огня. И мы видим, что Россия продолжает атаковать нас как на поле боя, так и в воздухе. Так что сейчас это победа Путина», — заявила парламентарий.

Рудик также отметила, что Путин получил очень теплый прием и «выиграл себе дополнительное время». Кроме того, отмечает нардеп, президент США Дональд Трамп провел очень хорошую встречу, а Украина «ничего не получила».

15 августа на Аляске прошли первые за четыре года переговоры между двумя лидерами. Они прошли на военной базе в штате Аляска.

