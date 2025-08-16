Россия
В России понадеялись на скорое завершение СВО

Политолог Юденков: СВО может завершиться до наступления зимы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Мирный процесс на Украине может привести к скорому завершению специальной военной операции (СВО) — до наступления зимы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент факультета политологии Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Юрий Юденков.

Эксперт выразил надежду, что диалог между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине может привести к тому, что примеру Соединенных Штатов могут последовать другие государства. «То есть дальше, я надеюсь, что экономические и политические процессы будут направлены на урегулирование, и дай бог, может быть, до зимы СВО на Украине закончится», — сказал политолог.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на Аляске в ночь на 16 августа.

Президент США оценил итоги переговоров «на десять из десяти». Путин же сказал, что диалог с Трампом был хорошим.

