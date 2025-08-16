В США нашли у Путина одно преимущество на встрече с Трампом

CNN: Российский Ил-96 Путина является более новой моделью, чем самолет Трампа

Лайнер Ил-96, на котором прилетел российский президент Владимир Путин на Аляску, по техническим характеристикам превосходит самолет Boeing 747, принадлежащий главе Соединенных штатов Америки (США) Дональду Трампу. На это обратили внимание журналисты телеканала CNN.

Как отметили журналисты, президент России прибыл в Анкоридж на модернизированном лайнере Ил-96 — основном воздушном судне, которое используется Путиным при перелетах. Между тем, хозяин Белого дома прилетел на российско-американский саммит на Boeing 747, который еще называют Air Force One.

Оба самолета являются широкофюзеляжными, оснащены силовыми установками — их в воздушных суднах по четыре. Журналисты выяснили, что российский лайнер с конструктивной точки зрения показывает себя более современным.

В пятницу, 15 августа, прошла встреча Путина и Трампа. Лидеры сверхдержав беседовали за закрытой дверью без журналистов практически три часа. Центральной темой обсуждения стал конфликт на Украине. Оба президента положительно оценили итоги саммита, однако Трамп заявил, что пока определенной сделки нет.