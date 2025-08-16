Интернет и СМИ
12:50, 16 августа 2025Интернет и СМИ

В США заявили о крупной победе Путина

CNN: Путин одержал крупную победу по итогам встречи с Трампом на Аляске
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент России одержал крупную победу по итогам саммита с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил журналист телеканала CNN Ник Пейтон Уолш.

«Путин одержал крупную победу. В частности, впечатляющее зрелище встречи с красной дорожкой по прибытии на Аляску и поездка на бронированном Cadillac One по прозвищу The Beast. Для многих украинцев это было ужасающее зрелище», — отметил журналист.

15 августа в Анкоридже (штат Аляска) прошли переговоры президентов России и США. Отмечалось, что российский лидер нарушил традицию передвигаться за рубежом на своем автомобиле, пересев в лимузин главы Белого дома.

Президента России успели запечатлеть в лимузине Трампа. Репортерам удалось снять, как главы двух стран едут в бронированном автомобиле The Beast. Сквозь стекло видно, как президенты разговаривали и улыбались.

