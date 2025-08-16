Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 15 августа 2025Мир

В США заявили об ослаблении Украины из-за Трампа

Bloomberg: Пауза Трампа в поддержке Украины подорвала ее боеспособность
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ben Curtis / AP

Пауза администрации президента США Дональда Трампа в приостановке военной помощи Украине подорвала ее боеспособность, ослабив переговорные позиции Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейское командование Вашингтона.

По данным аналитиков, восьмидневная пауза в марте ощутимо повлияла на конфликт, оказав «значительное остаточное воздействие на поставки военной помощи». Как отмечали эксперты в сфере обороны, приостановка помощи Украине воспрепятствовала прекращению боевых действий, а также помешала «восстановить суверенитет Украины».

«Доклад генерального инспектора основан на оценке Европейского командования и представляет собой первое публичное признание со стороны американских военных последствий паузы, объявленной администрацией Трампа с 3 по 11 марта», — пишут журналисты.

Уточняется, что доклад был опубликован в преддверии встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Вечером 15 августа сообщалось, что лидеры сверхдержав встретились в аэропорту Анкориджа.

После фотографирования для представителей прессы политики сели в лимузин Трампа и вместе отправились на переговоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Трампа на Аляске начались

    Американист оценил начало встречи Путина и Трампа

    В Швейцарии увидели важный шаг к миру из-за встречи Путина и Трампа

    ВСУ попытались атаковать российский регион во время встречи Трампа и Путина

    В Турции указали на три важных жеста Путина на встрече с Трампом

    Белый дом назвал встречу Путина и Трампа исторической

    Путин отреагировал на вопрос о встрече с Зеленским

    В МИД России оценили реакцию западных СМИ на встречу Путина и Трампа

    В США рассказали об изменении отношения к конфликту на Украине

    В Германии возмутились поступком Трампа на встрече с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости