Во Франции прокомментировали встречу на Аляске словами «Европа ушла из истории»

Дюпон-Эньян: Европа ушла из истории после встречи Путина и Трампа

Европа ушла из истории после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Так переговоры прокомментировал глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети Х.

«Этой ночью Европа ушла из истории, дорого заплатив за свою слепоту и предвзятость в украинском конфликте. Франции необходимо срочно вернуться к независимой внешней политике», — призвал он.

По его словам, Путин и Трамп собираются вместе добиваться мира и расширять свое сотрудничество, на фоне чего продолжение нахождения Парижа в Европейском союзе (ЕС) является самоубийством.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предсказал реакцию Украины на предложения США и России. По его мнению, ЕС и Киев будут саботировать возможные мирные договоренности.