Зеленский обратился к Трампу с просьбой перед саммитом на Аляске

FT: Зеленский перед саммитом попросил Трампа обеспечить трехсторонние переговоры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом на Аляске попросил главу США Дональда Трампа обеспечить возможность трехсторонних переговоров на уровне лидеров. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

По ее данным, в разговоре с американским коллегой Зеленский также заявил о необходимости добиться «безоговорочного прекращения огня» и освобождения украинских военнопленных.

Ранее FT писала, что Зеленский пока не получал информации от Трампа после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным. По словам источника, близкого к украинскому лидеру, США еще не выходили на связь с Зеленским, что «очень странно».

