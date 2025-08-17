14 поездов задержали в российском регионе

14 поездов задержали на станции Лиски в Воронежской области из-за падения БПЛА

14 поездов задерживаются на станции Лиски в Воронежской области из-за падения обломков беспилотника (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Согласно информации, время задержки составляет 2,5 часа. В настоящий момент движение приостановлено у следующих поездов: №20 Москва — Ростов, №542 Москва — Адлер, №562 Москва — Имеретинский Курорт, №472 Москва — Адлер, №155 Анапа — Москва, №233 Новороссийск — Москва, №511 Воркута — Новороссийск, №479 Сухум — Санкт-Петербург. Кроме того, в перечне задержанных составов оказались №113 Краснодар — Москва, №11Анапа — Москва, №215 Барнаул — Адлер, №135 Махачкала — Санкт-Петербург, №143 Кисловодск — Москва и №241 Киров — Анапа.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Фролово Волгоградской области приостановили движение поездов из-за падения обломков беспилотника.