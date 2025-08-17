Экс-подполковник СБУ Прозоров: Зеленский выгоден для западной партии войны

Владимир Зеленский в качестве украинского лидера выгоден для западной «партии войны», желающей продолжения боевых действий. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

«Зеленский для них очень выгоден. Он даже выгоден тем, что, в конце концов, на него можно повесить всех козлов, сделать его козлом отпущения и повесить на него все неудачи, все провалы, все преступления даже», — объяснил бывший подполковник СБУ.

По его словам, благодаря Зеленскому зарабатывают не только предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), но и инвестиционные компании, а также фармацевтические. Прозоров подчеркнул, что выгодополучатели будут делать все, чтобы боевые действия длились как можно дольше.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что украинская сторона не должна продолжать конфликт, в котором не сможет одержать победу. В связи с этим лидеру страны Владимиру Зеленскому нужно вернуться к конструктивным переговорам.