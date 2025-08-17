Мир
07:19, 17 августа 2025Мир

Депутат Европарламента призвал Зеленского вернуться к переговорам

Депутат ЕП Мариани призвал Зеленского вернуться к переговорам по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pool / Ukrainian Presidentia / Global Look Press

Украинская сторона не должна продолжать конфликт, в котором не сможет одержать победу. В связи с этим лидеру страны Владимиру Зеленскому нужно вернуться к конструктивным переговорам, рассказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, пишет РИА Новости.

«В интересах Украины — не продолжать войну, которую они не могут выиграть. Я констатирую, что Евросоюз продолжает делать все возможное, чтобы эта война продолжалась», — отметил он.

Депутат также напомнил известную французскую поговорку — «Советчики — не ответчики». Украина должна сама принимать решение и не обязана постоянно следовать рекомендациям выступающих против мира европейцев.

По мнению депутата Мариани, завершение конфликта по большей части зависит именно от Киева, а не от Брюсселя.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский не будет соблюдать мирные договоренности, которые озвучили в ходе саммита на Аляске лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Мирного урегулирования конфликта не достичь, пока Зеленский находится у власти, добавил политик.

До этого сообщалось, что разговор Дональда Трампа с Зеленским после саммита на Аляске прошел напряженно.

