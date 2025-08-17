Экс-премьер Украины Азаров: Мирного урегулирования не достичь при Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский не будет соблюдать минрые договоренности, которые озвучили в ходе саммита на Аляске лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Следующий шаг украинского главы озвучил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в Telegram-канале.

По его словам, мирного урегулирования конфликта не достичь, пока Зеленский находится у власти. «Вопрос смены режима ключевой. Договориться с этим режимом о чем-либо с тем, чтобы эта договоренность осуществлялась десятки лет вперед, невозможно», — подчеркнул Азаров.

В то же время эксперт полагает, что готового решения для этой проблемы пока нет.

Ранее сообщалось, что разговор Трампа с Зеленским после саммита на Аляске прошел напряженно. Он предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения, но украинский лидер отверг эту идею.