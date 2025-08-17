В Эстонии пограничники оштрафовали рыбака за советские символы на лодке

Житель Эстонии Вячеслав Сорокун оказался в центре скандала из-за советской символики на своей лодке. Об этом сообщает местное издание Narva News.

14 августа во время обычной рыбалки на реке Нарва эстонские пограничники потребовали у Сорокуна снять знаки «Гвардия СССР», которые висели на его лодке более десяти лет. Сотрудник полиции квалифицировал их как «пропаганду геноцида». Вместо того^ чтобы передать знаки пограничникам, рыбак выбросил их в воду, заявив, что «отдавать символы врагу — предательство».

Сам Сорокун назвал произошедшее бредом. Однако в пограничной службе настаивают, что демонстрация подобной символики расценивается как поддержка агрессии России в Украине и нарушение общественного порядка. В составленом акте об административном правонарушении указано, что мужчина демонстрировал «символы агрессии и геноцида, совершаемые Российской Федерацией в Украине». Согласно документу, это расценивается как поддержка агрессии и нарушение общественного порядка. Теперь Сорокуна оштрафуют.

Административное дело против Сорокуна продолжает рассматриваться. Сам рыбак сомневается в возможности успешного обжалования: «При нынешней политике властей шансов практически нет». Юристы отмечают, что подобные случаи стали обычной практикой в странах Балтии, где борьба с советской символикой ведется особенно жестко.

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке дипломата России из страны 13 августа. В дипведомстве прибалтийской республики это объяснили нежеланием Таллина «мириться с действиями России, направленными против [ее] конституционного строя и внутренней стабильности».