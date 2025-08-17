Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 17 августа 2025Мир

Фон дер Ляйен объявила о туре по «прифронтовым государствам ЕС»

Глава ЕК посетит страны Восточной Европы для консолидации поддержки Украины
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о предстоящем туре по странам Восточной Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее пресс-конференцию в Брюсселе.

Фон дер Ляйен назвала предстоящий тур частью усилий по консолидации поддержки Украины. «В ближайшие недели я совершу тур по прифронтовым государствам ЕС», — заявила она, не уточняя, какие именно страны она имеет в виду.

Глава ЕК подчеркнула намерение Брюсселя наращивать милитаризацию Европы независимо от развития ситуации вокруг Украины. Ее заявление прозвучало перед телеконференцией «коалиции желающих» с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Материалы по теме:
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
Тотальная заморозка. Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
Тотальная заморозка.Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
30 ноября 2022

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины о новом пакете антироссийских санкций. «Мы намерены принять 19-й пакет санкций уже в начале сентября», — сказала глава ЕК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины»

    Трамп заявил о мощном лидере в соседствующей с Россией стране

    Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России

    Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Путиным

    Врач оценила достоверность мифа об опасности арбузных косточек

    Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины

    Путин и Трамп на переговорах достигли прорыва по гарантиям безопасности для Украины

    Зеленского уличили в «подмене понятий по-хуторянски»

    Путин проинформировал об итогах встречи на Аляске лидера одной постсоветской страны

    В Европе заявили о желании получить гарантии безопасности для себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости