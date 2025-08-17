Фон дер Ляйен объявила о туре по «прифронтовым государствам ЕС»

Глава ЕК посетит страны Восточной Европы для консолидации поддержки Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о предстоящем туре по странам Восточной Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее пресс-конференцию в Брюсселе.

Фон дер Ляйен назвала предстоящий тур частью усилий по консолидации поддержки Украины. «В ближайшие недели я совершу тур по прифронтовым государствам ЕС», — заявила она, не уточняя, какие именно страны она имеет в виду.

Глава ЕК подчеркнула намерение Брюсселя наращивать милитаризацию Европы независимо от развития ситуации вокруг Украины. Ее заявление прозвучало перед телеконференцией «коалиции желающих» с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины о новом пакете антироссийских санкций. «Мы намерены принять 19-й пакет санкций уже в начале сентября», — сказала глава ЕК.