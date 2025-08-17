Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:14, 17 августа 2025Культура

Избитый американским рэпером охранник высказался о компенсации

Избитый рэпером Akon на концерте в Сочи охранник не станет подавать в суд
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Охранник Искандер Черкесов, которого ударил на концерте в Сочи рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам), заявил, что не собирается требовать компенсацию через суд. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По словам Черкесова, во время концерта к нему подошел ассистент музыканта и попросил вместо него пронести рэпера на плечах от сцены до ограждения, за которым стояли зрители. «Когда я поднес его к рамке, то должен был снять и к сцене обратно отправить, но он начал почему-то показывать в какую сторону идти и бить меня по лицу. Ну, я понял, что нужно куда-то идти в сторону и пошел», — рассказал охранник.

Он добавил, что будет не против получить компенсацию, но требовать деньги через суд не собирается. Сумму в 10 миллионов, о которой писали в СМИ, предложили сами журналисты. «Позвонили и спросили: “Хотели бы какую-нибудь компенсацию?" Я говорю: “Да, не отказался бы”. Спрашивают: "А сколько хотите?" Говорю: "Ну, пускай будет 10 миллионов". Ну вот и все», — объяснил пострадавший.

Черкесов отметил, что сразу же забыл о ситуации и вспомнил о ней лишь после того, как увидел в сети видео с концерта.

Ранее Akon рассказал о желании отправиться в тур по России после выступления в Сочи. Рэпер признался, что всегда мечтал снова посетить страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

    Стало известно о ранениях генерала Абачева

    Макрон допустил признание Украиной утраты части территорий в рамках мирного договора

    В России ответили на слова Зеленского о лучшей линии для переговоров

    Зеленский заявил о готовности обсуждать вопрос территорий на встрече с Путиным и Трампом

    Уровень английского Путина оценили

    Члены «коалиции желающих» обсудили территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины

    Избитый американским рэпером охранник высказался о компенсации

    Рубио предупредил о риске роста цен на нефть из-за санкций против Китая

    Стало известно о нехватке людей и дронов у ВСУ на запорожском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости