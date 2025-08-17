Избитый американским рэпером охранник высказался о компенсации

Избитый рэпером Akon на концерте в Сочи охранник не станет подавать в суд

Охранник Искандер Черкесов, которого ударил на концерте в Сочи рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам), заявил, что не собирается требовать компенсацию через суд. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По словам Черкесова, во время концерта к нему подошел ассистент музыканта и попросил вместо него пронести рэпера на плечах от сцены до ограждения, за которым стояли зрители. «Когда я поднес его к рамке, то должен был снять и к сцене обратно отправить, но он начал почему-то показывать в какую сторону идти и бить меня по лицу. Ну, я понял, что нужно куда-то идти в сторону и пошел», — рассказал охранник.

Он добавил, что будет не против получить компенсацию, но требовать деньги через суд не собирается. Сумму в 10 миллионов, о которой писали в СМИ, предложили сами журналисты. «Позвонили и спросили: “Хотели бы какую-нибудь компенсацию?" Я говорю: “Да, не отказался бы”. Спрашивают: "А сколько хотите?" Говорю: "Ну, пускай будет 10 миллионов". Ну вот и все», — объяснил пострадавший.

Черкесов отметил, что сразу же забыл о ситуации и вспомнил о ней лишь после того, как увидел в сети видео с концерта.

Ранее Akon рассказал о желании отправиться в тур по России после выступления в Сочи. Рэпер признался, что всегда мечтал снова посетить страну.