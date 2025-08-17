Консультации Зеленского с политиками ЕС описали фразой «надувают Вову как воздушный шарик»

Военкор Коц о консультациях Зеленского с политиками ЕС: Надувают Вову как шарик

Проходящие в Брюсселе консультации президента Украины Владимира Зеленского с политиками стран Европейского Союза (ЕС) перед его визитом в Вашингтон можно описать фразой «надувают Вову как воздушный шарик». Об этом в воскресенье, 17 августа, в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

«Прямо сейчас европейские лидеры надувают Вову [Зеленского], как воздушный шарик (или похожее резиновое изделие): "Ты сильный, ты суверенный, уж ты этому [президенту США Дональду] Трампу дашь отпор! А мы уж поддержим. Воевать до последнего хохла". Ну, так ему, по крайней мере, говорят», — отметил он.

При этом, военкор выразил сомнение в том, что европейские политики, «целовавшие в задницу Трампа на последнем саммите НАТО, решатся на что-нибудь, кроме молчаливой моральной поддержки своего подопечного (Зеленского — прим. «Ленты.ру»)».

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие во встрече Трампа с Зеленским. При этом, французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский и лидеры ЕС попытаются сорвать мирный процесс по урегулированию украинского кризиса во время визита в Вашингтон.