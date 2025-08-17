Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
1:0
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Челси
0:0
Завершен
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Динамо М
1:3
2-й тайм
live
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Манчестер Юнайтед
0:1
Перерыв
live
Арсенал
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Краснодар
Сегодня
20:30 (Мск)
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Елена Рыбакина
Сегодня
20:00 (Мск)
Ига Швёнтек
Цинциннати (ж)
Вероника Кудерметова
Сегодня
22:00 (Мск)
Жасмин Паолини
Цинциннати (ж)
19:08, 17 августа 2025Спорт

Макгрегор отреагировал на чемпионство Чимаева в UFC

Боец MMA Конор Макгрегор поздравил Хамзата Чимаева с чемпионством в UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор на своей странице в социальной сети X отреагировал на чемпионство представляющего ОАЭ Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Макгрегор поздравил Чимаева с победой. «Первый чемпион UFC из Чечни!» — написал он.

17 августа Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе. В главном бою турнира UFC 319, прошедшего в Чикаго, он победил владевшего поясом южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей.

Чимаев — уроженец Чечни. В возрасте 16 лет он вместе с семьей переехал в Швецию, которую представлял до 2023 года. Затем боец перешел под флаг ОАЭ и получил паспорт страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины». О каких территориях может идти речь?

    Умер звезда «Звездных войн» и «Супермена»

    Зеленский назвал «лучшую линию для переговоров»

    Уиткофф заявил о бессмысленности прекращения огня на Украине

    Макгрегор отреагировал на чемпионство Чимаева в UFC

    Российский военный высказался о запасах техники и оружия у ВСУ

    В Сербии оценили возможность ввода чрезвычайного положения на фоне протестов

    Российские войска уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами

    Невеста и любовница спасли мужчину в коме от отключения аппаратов жизнеобеспечения

    Путин назвал Лаврова империалистом из-за наряда на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости