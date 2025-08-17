Мир
21:45, 17 августа 2025Мир

Макрон заявил о необходимости присоединения Европы к переговорам по Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Philippe Magoni / Pool / Reuters

На следующих саммитах по украинскому урегулированию Европе необходимо присоединиться к переговорам с Россией, США и Украиной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.

«Я намерен отстаивать идею, что на следующих саммитах за столом переговоров должна быть не только Украина, но и Европа», — подчеркнул он. Макрон отметил, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта, так как речь идет о безопасности европейцев.

Он добавил, что на встрече американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне европейские политики «будут защищать собственные интересы наряду с украинскими».

Ранее Макрон заявил, что Франция полностью на стороне Украины, поэтому важно дальше оказывать давление на Россию.

