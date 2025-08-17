Набравшая миллионы просмотров блогерша попалась на лжи

Набравшая миллионы просмотров в TikTok беременная блогерша попалась на лжи

Популярная TikTok-блогерша, заработавшая миллионы просмотров на видео про беременность в девятом классе, попалась на лжи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В роликах девушка по имени Лена утверждала, что ей 16 лет и она проживает в деревне. На видео она показывала сборы на последний звонок, работу по 11 часов и покупку вещей для будущего ребенка на рынке. Подписчики поддерживали девушку положительными комментариями и делились собственными историями.

Однако некоторые считают, что блогерша врет. Пользователи обнаружили второй аккаунт Лены и через страницы ее знакомых выяснили, что девушке 21 год, она проживает в большом городе Усть-Каменогорске в Казахстане и на фотографиях не выглядит беременной.

Блогерша сняла ответ на разоблачение, в котором заявила, что ее блог называется «Лена в деревне», а о девушке на обнаруженных фото речь в этом аккаунте не идет. Она отметила, что ее блог несет только положительные эмоции и помогает многим справиться с тяжелыми жизненными ситуациями.

«За все существование акаунта я нигде и никогда не прикрепляла свою карту и уж тем более не просила у людей денег. Мой блог показывает людям, что всегда можно найти что-то прекрасное и на все жизненные ситуации смотреть с позитивом», — заявила Лена.

