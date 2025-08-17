Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:28, 17 августа 2025Мир

Постпред России оценил вступление в ЕС успешных стран

Постпред РФ Ульянов: Вступление в ЕС для успешных стран вряд ли привлекательно
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Вступление в Европейский союз (ЕС) для успешных стран в нынешних условиях вряд ли может быть привлекательным. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя публикацию в социальной сети X.

«В нынешних обстоятельствах ЕС едва ли может быть привлекательным для более или менее успешных государств», — написал постпред.

В публикации, которую прокомментировал Ульянов, говорилось, что меньше всего в ЕС хотят вступить Великобритания, Исландия, Сербия и Норвегия. В свою очередь, наибольшее стремление стать членами блока зафиксировано в Албании и непризнанном Косово, а также на Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность ускорить принятие Молдавии в союз раньше, чем Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп предложил «быстро» провести встречу с Путиным и Зеленским. Трехсторонний саммит может состояться 22 августа

    Постпред России оценил вступление в ЕС успешных стран

    США отменили поездку торговых переговорщиков в Индию

    В российском городе прогремела серия взрывов

    Россиянка пострадала при ударе БПЛА по автомобилю

    Российский боец сбил несколько дронов из пулемета

    Американский политолог оценил итоги саммита Путина и Трампа

    Кандидатуру приглашенного на встречу Трампа и Зеленского европейского лидера раскрыли

    Россиянин повис на заборе после ДТП с квадроциклом

    «Не надо бояться быть глупым». За что несколько поколений россиян любили Олега Табакова?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости