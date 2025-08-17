Наука и техника
14:33, 17 августа 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный раскрыл особенности пролетевших над Путиным на Аляске американских самолетов

Матвийчук: Пролетом В-2 и F-22 над Путиным США отдали честь и показали мощь
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Пролетом бомбардировщика B-2 и четырех истребителей F-22 над головой президента России Владимира Путина во время саммита лидеров РФ и США на Аляске Вашингтон отдал честь и показал воздушную мощь, объяснил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Особенности американских самолетов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«В-2 — это невидимка-бомбардировщик. Это один из новейших бомбардировщиков Соединенных Штатов Америки, носитель ядерного оружия. А F-22 — это основной истребитель США. Он относится к пятому поколению со всеми вытекающим отсюда последствиями. Предназначен истребитель для завоевания огневого превосходства, нанесения удара по противнику, в том числе и управляемыми ракетами», — рассказал Матвийчук.

Тут два очень интересных момента. Первое — это воинское приветствие, что-то типа отдания чести. Второе — таким образом Трамп решил показать свою воздушную мощь Владимиру Владимировичу Путину

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

Ранее генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что пролетевшие над головой президента России Владимира Путина бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя F-22 во время саммита лидеров РФ и США на Аляске тем самым выказали высшую степень уважения к гостю.

Отмечается, что самолеты появились в небе сразу после рукопожатия российского и американского лидеров. Незадолго до этого главы государств вышли из своих самолетов, приземлившихся на территории военной базы в Анкоридже. Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на Аляске.

