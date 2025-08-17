Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

Генерал Липовой: Пролетевшие над Путиным F-22 на Аляске выказали ему уважение

Пролетевшие над головой президента России Владимира Путина бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя F-22 во время саммита лидеров РФ и США на Аляске тем самым выказали высшую степень уважения к гостю. Тайный смысл этого действия объяснил в разговоре с aif.ru генерал-майор Сергей Липовой.

Самолеты появились в небе сразу после рукопожатия Путина и американского коллеги Дональда Трампа. Незадолго до этого главы государств вышли из своих самолетов, приземлившихся на территории военной базы в Анкоридже.

По словам Липового, встреча двух лидеров прошла на высшем уровне. «Пролет истребителей над президентами после их встречи в "переводе" с военного языка означает высшую степень уважения к принимаемой стороне. Это произошло в рамках протокола, или этикета», — подчеркнул он.

Он добавил, что, по традиции, самолет, на котором прибыл почетный гость, также встречают и провожают еще в воздушном пространстве. Россия также соблюдает этот протокол, когда на ее территорию прибывают первые лица.

Ранее немецкая газета Bild обратила внимание на другие скрытые послания на встрече Путина и Трампа. Почти все они указывают на то, что «друзья снова нашли общий язык».