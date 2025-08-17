Путин проинформировал об итогах встречи на Аляске лидера одной постсоветской страны

Путин проинформировал лидера Узбекистана Мирзиеева об итогах встречи на Аляске

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и проинформировал его об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Шавкат Мирзиеев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне», — сказано в сообщении.

Отмечается, что лидеры России и Узбекистана также затронули темы двусторонних отношений и обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

Ранее Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер озвучил свою оценку итогов переговоров на Аляске.