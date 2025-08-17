Бывший СССР
Путин проинформировал об итогах встречи на Аляске лидера одной постсоветской страны

Путин проинформировал лидера Узбекистана Мирзиеева об итогах встречи на Аляске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и проинформировал его об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Шавкат Мирзиеев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне», — сказано в сообщении.

Отмечается, что лидеры России и Узбекистана также затронули темы двусторонних отношений и обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

Ранее Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер озвучил свою оценку итогов переговоров на Аляске.

