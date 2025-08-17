Путин созвонился с Токаевым

Кремль: Владимир Путин провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым

Президент России Владимир Путин созвонился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора российский лидер озвучил свою оценку итогов переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Токаев поздравил Путина с успешным проведением столь важных переговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса на долгосрочной основе.

Отмечается, что президенты в ходе беседы затронули ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, ход реализации совместных взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.

Переговоры президентов России и США состоялись в Анкоридже 15 августа.