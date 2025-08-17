Россия
23:54, 17 августа 2025Россия

Путин подарил мотоциклисту с Аляски новый «Урал»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMZ-Ural

Президент России Владимир Путин через дипломатов подарил мотоциклисту с Аляски Марку Уоррену новый «Урал». Об этом рассказал в своем репортаже на «Россия 1» шеф бюро ВГТРК в США Валентин Богданов.

Как уточнил Богданов, они с коллегами увидели «Урал» на улицах Анкориджа совершенно случайно. Уоррен сообщил журналистам, что из-за антироссийских санкций у него возникли проблемы с поиском запчастей для техники. Недавно у мотоцикла сломался стартер.

По словам Богданова, через несколько дней американца разыскали российские дипломаты и вручили ему новый «Урал».

«Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — объяснил советник-посланник посольства РФ в США Алексей Леденев. Уоррен уточнил, что его новый мотоцикл «просто великолепен».

Путин и американский президент Трамп встретились на Аляске 15 августа.

    Все новости