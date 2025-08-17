Спорт
15:08, 17 августа 2025Спорт

Российский боец-чемпион оценил уровень соперников Чимаева в UFC

Чемпион Fight Nights Бикрев: У Чимаева нет соперников в среднем весе в UFC
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sobolev Artyom / news.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев оценил уровень соперников Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит «РБ-Спорт».

«Не знаю, кто может составить конкуренцию Чимаеву в среднем весе. Что-то вякает Стрикленд, но это не тот уровень. Шара Буллет говорит, что будет работать локтями, но это тоже смешно. Хамзат реально очень крутой и просто ворвался в средний вес», — заявил Бикрев.

Боец добавил, что ожидал победы Чимаева над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси в первом или втором раунде. Бикрев посчитал, что на протяжении поединка дю Плесси просто выживал. Россиянин отметил, что у Чимаева немного потенциально равных соперников. «Могу назвать только Имавова», — сказал Бикрев.

Ранее 17 августа Чимаев оказался сильнее дю Плесси в главном поединке турнира UFC 319 и стал новым чемпионом организации в среднем весе. Бой продлился все пять раундов, судьи единогласно отдали победу уроженцу Чечни.

    Все новости