Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Балтика
1:1
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Спартак М
2:2
2-й тайм
live
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Янник Синнер
2:0
Завершен
Теренс Атман
Цинциннати (м)
Вулверхэмптон
0:4
Завершен
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Штутгарт
1:2
Завершен
Бавария
Суперкубок Германии 2025|Финал
07:50, 17 августа 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в откровенном бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», показала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в розовом откровенном бикини. Она снималась на пляже в Калифорнии. Пост собрал более 54 тысяч лайков.

С 2009 по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, встала на колени в обтягивающих бирюзовых шортах и белом топе. Она написала, что с трудом переносит жару, которая установилась в Европе.

