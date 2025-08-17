Мир
10:26, 17 августа 2025

Стали известны детали поездки Путина и Трампа в одном лимузине

РИА Новости: Путин и Трамп должны были ехать на разных машинах
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при встрече в Анкоридже, Аляска, планировали ехать на разных автомобилях. Детали поездки российского и американского лидеров в одном лимузине стали известны РИА Новости.

Как рассказал агентству источник, близкий к организации переговоров, изначально планировалось, что политики поедут на своих автомобилях к месту проведения саммита — президент РФ на лимузине Aurus, а его американский коллега на Cadillac.

Однако президент США неожиданно для всех участников встречи предложил Путину поехать вместе с ним на его автомобиле, на что российский лидер «легко согласился».

В лимузине с президентом Трампом до Путина ездили лишь два иностранных лидера — действующий президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Вечером 15 августа Трамп на Аляске провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Путин оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на десять баллов из десяти.

