09:52, 17 августа 2025Россия

В Госдуме напомнили о предложении Рузвельта встретиться со Сталиным на Аляске

Володин: Рузвельт предлагал Сталину встречу на Аляске в 1943 году
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Конференция «Большой тройки» в Ялте: Франклин Д. Рузвельт и Иосиф Сталин

Конференция «Большой тройки» в Ялте: Франклин Д. Рузвельт и Иосиф Сталин. Фото: Public domain / Wikipedia

Бывший президент США Франклин Рузвельт предлагал главе правительства СССР Иосифу Сталину встретиться на Аляске в 1943 году. Об этом напомнил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем канале в Max.

«Аляска впервые стала местом для встречи глав России и США, хотя такая возможность была несколько ранее», — написал он.

Володин сообщил, что 5 мая 1943 года Рузвельт обратился к Сталину с предложением провести встречу на Аляске для обсуждения военного положения как на суше, так и на море.

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой на Аляске прошла 15 августа. В Китае назвали визит российского лидера в штат воплощением героизма на фоне робости ЕС

