Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:57, 17 августа 2025Мир

В Китае назвали визит Путина на Аляску воплощением героизма на фоне робости ЕС

Эксперт Чжэн Жуньюй: Визит Путина на Аляску выглядел очень смелым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Wu Xiaoling / XinHua / Global Look Press

Визит российского главы Владимира Путина на Аляску для переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом выглядел очень смелым на фоне робости лидеров стран Евросоюза. Такое мнение высказал эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй, пишет ТАСС.

«Визит президента РФ Владимира Путина в США стал воплощением героизма, он выглядел особенно смелым на фоне робких, избегающих проблем и склонных сбиваться в кучку европейских лидеров», — уточнил эксперт.

По его словам, Путин обладает гораздо большим влиянием, чем лидеры ЕС, как в российско-украинском конфликте, так и в отношениях с США.

Прошедший саммит продемонстрировал миру, что отношения между Москвой и Вашингтоном , вероятно, постепенно возвращаются к норме. Он предположил, что две страны могут вновь объединить усилия для решения важных международных проблем.

Ранее аналитик Ахмед Мустафа рассказал, что встреча Путина и Трампа на Аляске показала стратегическое превосходство российской дипломатии. Также саммит подтвердил, что переговорные рычаги Вашингтона ослабли.

В свою очередь, политик Флориан Филиппо высказался о дипломатической изоляции России, заявив, что не нужно путать страны Запада со всем миром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли содержание письма Путину от Мелании Трамп. О чем первая леди США попросила президента России?

    Российские бойцы нанесли удары по военным предприятиям в Днепропетровской области

    В Китае назвали визит Путина на Аляску воплощением героизма на фоне робости ЕС

    Колумбийские наемники пожаловались на плохое отношение со стороны руководства ВСУ

    В Японии рассказали о возможных для Киева последствиях после саммита на Аляске

    В подполье заявили о поставках наемниками наркотиков на передовую

    Рогов рассказал о состоянии Зеленского после саммита на Аляске

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    На Западе высказались о российских войсках

    В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости