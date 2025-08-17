В Китае назвали визит Путина на Аляску воплощением героизма на фоне робости ЕС

Эксперт Чжэн Жуньюй: Визит Путина на Аляску выглядел очень смелым

Визит российского главы Владимира Путина на Аляску для переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом выглядел очень смелым на фоне робости лидеров стран Евросоюза. Такое мнение высказал эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй, пишет ТАСС.

«Визит президента РФ Владимира Путина в США стал воплощением героизма, он выглядел особенно смелым на фоне робких, избегающих проблем и склонных сбиваться в кучку европейских лидеров», — уточнил эксперт.

По его словам, Путин обладает гораздо большим влиянием, чем лидеры ЕС, как в российско-украинском конфликте, так и в отношениях с США.

Прошедший саммит продемонстрировал миру, что отношения между Москвой и Вашингтоном , вероятно, постепенно возвращаются к норме. Он предположил, что две страны могут вновь объединить усилия для решения важных международных проблем.

Ранее аналитик Ахмед Мустафа рассказал, что встреча Путина и Трампа на Аляске показала стратегическое превосходство российской дипломатии. Также саммит подтвердил, что переговорные рычаги Вашингтона ослабли.

В свою очередь, политик Флориан Филиппо высказался о дипломатической изоляции России, заявив, что не нужно путать страны Запада со всем миром.