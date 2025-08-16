Аналитик рассказал о превосходстве российской дипломатии на фоне саммита на Аляске

Аналитик Мустафа: Саммит на Аляске показал, что переговорные рычаги США ослабли

Встреча глав России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске показала стратегическое превосходство российской дипломатии. Также саммит подтвердил, что переговорные рычаги Вашингтона ослабли, высказал мнение директор Азиатского центра исследований и перевода Ахмед Мустафа, пишет ТАСС.

По мнению аналитика, преимущество Путина заключается в тщательной подготовке — изучении досье, предвосхищении контраргументов. В отличие от Дональда Трампа, чей стиль ведения переговоров уместен в бизнесе, глава РФ действует с расчетливой точностью.

«Это стало очевидным, когда Трамп не смог добиться уступок по Украине, что укрепило российское дипломатическое превосходство. Ставка Трампа на дерзкие сделки разбивается о долгосрочную стратегию Путина», — отметил Мустафа.

Психологическое преимущество президента России над Трампом сохраняется, подрывая переговорные рычаги США, резюмировал эксперт.

Ранее нидерландские СМИ написали, что три итога саммита с участием президентов России и США указали на то, что Москва осталась в выигрыше от этой встречи. В частности, как считают эксперты, встреча показала, что РФ остается ключевым игроком на мировой арене.

В свою очередь, аналитик Трейси Браун поделилась мнением, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп быстро смогли найти общий ритм в невербальном поведении во время встречи на Аляске.