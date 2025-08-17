В Госдуме рассказали об изнасиловании мигрантами россиянок из-за презрения

Депутат Матвеев заявил, что мигранты насилуют россиянок из-за презрения

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что мигранты насилуют россиянок из-за презрения к ним и уровня своей культуры. В беседе с «Газетой.Ru» он указал, что бороться с подобными преступлениями можно с помощью ужесточения ответственности и сбора генетического материала при въезде в Россию.

Матвеев заметил, что у многих совершающих половые преступления против женщин и детей иностранцев есть семьи. «Может быть, это для кого-то будет откровением: преступления они совершают из-за своего уровня культуры и презрения к местному населению, в частности к российским женщинам», — отметил он.

Депутат поддержал предложение лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова запретить трудовым мигрантам привозить с собой семьи, однако отметил, что для этого нужно разработать специальный юридический механизм.

«Здесь есть проблема, связанная с тем, что у России с различными странами Средней Азии и Закавказья существуют межгосударственные соглашения. У мигрантов из Таджикистана и Узбекистана — стран, которые не входят в ЕАЭС, — меньше прав, и в отношении них проще ввести запрет на ввоз семей. В отношении стран, которые входят в ЕАЭС, где подразумевается свободный рынок труда и возможность привозить семьи, — это Киргизия, Казахстан, Армения — введение таких мер приведет к необходимости пересмотра межгосударственных соглашений», — объяснил он.

Депутат напомнил, что в России находится много неработающих мигрантов и большое число «предоставленных сам себе» детей иностранцев. Это приводит к росту криминогенной обстановки, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в школах Центральной России станет в 10 раз меньше детей мигрантов, которые массово проваливают обязательный тест по русскому языку. С апреля 2025 года будущим первоклассникам необходимо продемонстрировать умение вести диалог и владение лексикой, а второклассникам и старше — грамотность.