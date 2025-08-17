Мир
10:04, 17 августа 2025Мир

В МИД рассказали о безразличии ЮНЕСКО к нанесенному Курской области ущербу

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Секретариат ЮНЕСКО игнорирует ущерб, нанесенный культурному наследию Курской области, и проявляет безразличие к вопросам, которые затрагивают интересы России. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Алимов.

«Давно не видим особого интереса со стороны секретариата ЮНЕСКО к вещам, которые касаются именно Российской Федерации», — сообщил он.

По словам Алимова, Россия рассчитывает на изменение ситуации после избрания нового генерального секретаря ЮНЕСКО. Это произойдет в конце 2025 года.

В марте 2025 года при спешном отступлении боевики ВСУ нанесли намеренный удар по краеведческому музею в Судже Курской области. Произошедшее осудил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, заявив, что экспонаты являются уникальный источник для изучения ранней истории славян.

