В российском регионе четыре человека пострадали при атаке беспилотника

Гладков: В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Ракитянском районе Белгородской области при атаке беспилотника пострадали четыре человека, об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Одному из раненых оказали помощь на месте, еще троих доставили в больницу. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями был госпитализирован, две женщины продолжат лечение амбулаторно.

Гладков уточнил, что дрон ударил по коммерческому объекту в поселке Ракитное, повреждены навес здания и две машины.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье, 17 августа, силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили над территорией Воронежской области шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

